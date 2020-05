Inter reabre CT com reunião ao ar livre e teste de Covid-19 no elenco

O maior inimigo de Bolsonaro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional reabriu o CT Parque Gigante nesta segunda-feira (4) com retorno de Eduardo Coudet e boa parte da comissão técnica. O treinador liderou reunião ao ar livre com os integrantes do grupo de trabalho e em outro canto, os jogadores apareceram para retirar uniformes de treino, já foram testados para o novo coronavírus e foram definidos como aptos para treinos. As atividades serão retomadas na terça-feira pela manhã.

Em um primeiro momento, o elenco fará treinamentos físicos. Sem previsão de trabalhos com bola.

Coudet voltou da Argentina no final da semana passada e foi responsável pela retomada dos trabalhos no Inter. O treinador esteve acompanhado de colegas da comissão técnica no CT e circulou por diferentes áreas das instalações contíguas ao lago Guaíba.

A reunião para ajustar detalhes da programação de treinos ocorreu do lado de fora do prédio. A medida é considerada chave dentro do protocolo de prevenção que sustenta a volta às atividades, liberadas por decreto municipal da semana passada.

Durante a manhã, jogadores acessaram o centro de treinamentos para pegar peças do uniforme de treino. O material foi entregue por funcionários do Inter com proteção facial e macacão de isolamento. Sem descer dos veículos, os atletas também foram testados para o novo coronavírus.

O Internacional aguarda parecer do Governo do Estado sobre a volta do Campeonato Gaúcho. A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) vai apresentar protocolo ao governador Eduardo Leite na terça-feira.