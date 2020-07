Inter levará imagens da tocida e 'clima de jogo' para estádio do Gre-Nal

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional vai levar imagens da torcida e o "clima do jogo" para o estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), que receberá o Gre-Nal às 21h30 desta quarta-feira (22), pela quarta rodada do returno do Campeonato Gaúcho.

O jogo marca retomada das competições de futebol no estado e não receberá público em razão da pandemia do novo coronavírus.

Mas a ausência física dos torcedores não quer dizer que o ambiente não será ao menos parecido com o de uma partida normal. Com cinco telões de LED totalizando 180 m² expostos nas arquibancadas do lado oposto às câmeras de transmissão, os colorados terão apoio em vídeo e áudio.

"Nosso objetivo é decorar o Centenário, para ele ficar mais atraente para a televisão, e também para nossa torcida e jogadores, que estão acostumados com a festa e o apoio. Vamos tentar levar isso para o jogo, alinhado com os meios de comunicação e a Federação Gaúcha de Futebol", disse o vice de marketing do clube, Nelson Pires, à reportagem.

O projeto precisou ser feito rapidamente. O clássico estava marcado para o Beira-Rio, até a Prefeitura de Porto Alegre vetá-lo. Em seguida houve a chance do duelo ser realizado em Novo Hamburgo, até ser confirmado de forma definitiva em Caxias do Sul.

"Tudo acabou acontecendo no fim de semana. Mas nossos atletas se sentirão acolhidos. Se fala sempre que a torcida joga junto com o time. Agora, nessa nova realidade, teremos que tentar fazer o estádio jogar junto com o time", afirmou.

Nos telões serão exibidas imagens da torcida, coordenadas por um profissional específico. Além disso, o sistema de som do estádio irá reproduzir os cânticos dos aficionados vermelhos. Um "DJ do grito da torcida" será o responsável pela ordem dos acontecimentos, em tempo real.

"O evento de amanhã é muito especial. Temos que marcar esta data. É a volta do futebol aos campos do Rio Grande do Sul e ainda com um Gre-Nal", disse. O Internacional, ao mesmo tempo, faz campanha para que seus torcedores evitem aglomerações e assistam o jogo de casa.

"É mais uma forma de entretenimento, para que as pessoas aproveitem de casa. Não é sinal que a pandemia acabou, mas é uma forma do nosso torcedor ter um espetáculo bonito para assistir com segurança", finalizou Pires.

Estádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 21h30 desta quarta-feira (22)

Árbitro: Daniel Nobre Bins