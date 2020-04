Inter estuda plano para manter sócios e não perder receita após pandemia

Coronavírus já pode estar dentro de casa

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional procura um plano de ação para aplicar ao quadro social durante a pandemia do novo coronavírus. A missão é diminuir o impacto da crise em uma das maiores fontes de receita ordinária do clube, a torcida. O orçamento colorado previa arrecadação de R$ 90 milhões com associados e neste ano o plano era ousado: chegar a 150 mil sócios em dia.

A meta vai ser revista, como todo orçamento da temporada. Agora, o sonho é diminuir o mínimo possível a receita mensal de cerca de R$ 7,5 milhões que os sócios aportam.

"Os sócios serão reconhecidos. Ainda é muito cedo para avaliar os impactos e propor alguma coisa. Precisamos de mais tempo. Talvez em 15 ou 30 dias a gente consiga dimensionar. Aí, vamos desenhar um plano para valorizar as pessoas que estiveram conosco", disse Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Inter, à Rádio Gaúcha.

O clube não deve dar desconto nas mensalidades. A ideia é promover retorno em outras frentes, baseado na ideia de que o valor abatido para a fatura do associado é pequeno e o montante a menos nos cofres do Inter pode ser enorme.

"Estamos pensando em algo maior e mais significativo do que um desconto em mensalidade. Queremos retornar com alguma coisa que simbolize muito mais do que isso", afirmou Pires.

O Inter tem diretriz para reduzir 30% de todas as despesas do orçamento de 2020. Em valores, os cortes podem chegar a mais de R$ 113 milhões.