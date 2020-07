Inter doa 500 testes de Covid-19 e consegue liberação de jogo no CT da base

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional conseguiu a liberação para realizar jogos do Campeonato Gaúcho no centro de treinamentos das categorias de base, localizado no município de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre.

Em contrapartida, o clube irá doar um lote de 500 testes para Covid-19 à Prefeitura local. "Será uma honra receber o clube em nosso município. Iremos avaliar jogo a jogo devido ao grande número de casos de Covid-19 na cidade", disse o prefeito em exercício Valter Slayfer.

A liberação ocorreu após a Prefeitura de Cachoeirinha, também na região metropolitana de Porto Alegre, liberar, da mesma forma, os jogos do Inter pelo estadual na Arena do Cruzeiro, que recebeu vistoria nesta segunda-feira (27).

No entanto, como Alvorada mudou de ideia, já que não tinha intenção de receber jogos até a última semana, o estádio em Cachoeirinha não será necessário. Porto Alegre mantém veto para partidas de futebol, inviabilizando a utilização do Beira-Rio.

"A prefeitura foi parceira e entendeu nossa necessidade. Mostramos os protocolos que adotamos aqui no clube e a contribuição que estamos dando para a sociedade com os nossos controles de saúde e fomos prontamente atendidos por eles", disse o presidente colorado, Marcelo Medeiros.

Sem iluminação, mas com gramado em perfeitas condições, o estádio do CT das categorias de base do Inter será confirmado como palco da partida contra o Aimoré, prevista para ocorre na quinta-feira à tarde. O jogo será válido pela última rodada do returno da competição.