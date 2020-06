Inter atrasa salários de maio do elenco e aguarda CBF e sócios para quitar

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional ainda não quitou os salários do elenco principal referentes ao mês de maio. O clube aguarda depósito de valores liberados pela linha de crédito criada pela CBF, antecipando verbas da cota de TV, para colocar os compromissos em dia.

A previsão da diretoria é depositar os vencimentos de jogadores e comissão técnica ainda nesta semana. Revelada pela Rádio Guaíba, a informação foi confirmada à reportagem. O Inter afirma que os atletas têm conhecimento da situação e houve acerto com plantel para quitação nos próximos dias.

Funcionários do Inter, de diversas áreas, receberam em dia os vencimentos do mês passado. Os jogadores foram afetados, nas palavras de membros da diretoria, pela falta de fluxo de caixa. O clube gaúcho tem sentido os efeitos da pandemia do novo coronavírus nesta rubrica.

Além da linha de crédito da CBF, com cerca de R$ 7,5 milhões à disposição do Internacional, a cúpula aguarda a entrada da mensalidade de sócios para completar o valor da folha salarial do grupo principal. A cota de associados entra nos cofres do Beira-Rio no dia 25.

Em crise financeira desde antes da Covid-19, o Inter fechou os primeiros meses de 2020 com R$ 51 milhões de déficit. O clube citou as dificuldades em recente apelo às autoridades por treinos com bola e contato e vislumbrando volta do Gauchão.