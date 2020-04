Inter anuncia acordo salarial com elenco em meio à pandemia de coronavírus

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional anunciou nesta terça-feira (28) acordo financeiro com os jogadores em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O clube não detalhou o acerto, mas frisou que a medida segue plano de contenção de despesas criado.

A negociação entre direção e elenco continuou mesmo depois do plano de redução de custos, anunciado pelos dirigentes com a meta de corte de 30% de despesas em todos os setores.

Uma ala da diretoria, inclusive, era contrária à divulgação de acordo com o elenco. O entendimento do grupo, profundamente ligado ao processo, era de que o tema tinha menor relevância no cenário de redução de custos. Não sendo fundamental para a conta maior.

Confira a nota oficial do Internacional:

O Sport Club Internacional comunica que, em comum acordo com o grupo de jogadores e atendendo às perspectivas negativas de impacto financeiro devido à pandemia mundial, realizou as adequações necessárias no período de interrupção das atividades e competições. Entendendo as dificuldades da entidade, os profissionais se mostraram dispostos e compreensivos para realizarem as repactuações.

A medida adotada pelo Departamento de Futebol segue o plano de contenção de despesas estabelecido pelo Clube. A direção destaca a postura extremamente profissional do grupo de atletas e, por questões de confidencialidade, não revelará maiores detalhes do acerto.