Ídolo do Peru nos anos 70, Chumpitaz está internado com coronavírus

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro peruano Héctor Chumpitaz e sua esposa María Esther Dulanto receberam diagnóstico de coronavírus.

Ambos foram internados na última quinta-feira (30), de acordo com o seu filho, Tito Chumpitaz. No Twitter, ele afirmou que a situação dos dois é estável: "Confirmado: Covid. A boa notícia: o quadro de ambos evoluiu, não precisam mais receber oxigênio. Foram atendidos a tempo. Meu padra agradece a preocupação e as demonstrações de apoio. Logo serão liberados com garra e fé!".

De acordo com o jornal El Comercio, Esther teve sintomas mais fortes, e Héctor sentiu dor de garganta. Nenhum dos dois precisou ser encaminhado para a UTI, e na sexta-feira (1) já não precisavam de auxílio para respirar.

Chumpitaz atuou pela seleção peruana nas Copas do Mundo de 1970 e 1978, e em 1975 teve destaque na Copa América vencida pelo Peru. Ele é considerado o maior zagueiro da história do país.