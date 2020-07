"HIV mudou minha vida. Sou muito comprometido com a causa", diz Magic Johnson

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores nomes da história do basquete, Magic Johnson afirmou que o diagnóstico de HIV positivo recebido no início dos anos 1990 mudou sua vida. Durante participação em um evento da XP Investimentos, o norte-americano disse ter se tornado "muito comprometido" com a causa após a descoberta da doença.

"O HIV mudou a minha vida. Na época em que descobri a doença, em 1991, as pessoas achavam que era uma sentença de morte. Minha mulher estava grávida e não sabíamos se aquilo poderia ser perigoso para ela e para o bebê. Se não fosse o apoio da minha família e da minha esposa, não estaria aqui hoje", disse.

Magic anunciou que havia sido diagnosticado com a doença no fim de outubro daquele ano, antes do início da temporada 1991/92. Em uma coletiva, ele afirmou que se aposentadoria do esporte. No mesmo ano, criou a Fundação Magic Johnson, com o objetivo de auxiliar no combate à doença.

"Eu me comprometi em ser o rosto do combate à doença. Todos estes anos eu luto contra o preconceito, busca arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas doentes, sobretudo as que não podem pagar por seus medicamentos. Busco encorajá-los, motivá-los, ter uma atitude positiva. Não só para pessoa contaminadas por HIV, mas também com as minorias nos Estados Unidos, uma vez que a doença está crescendo entre os negros e os mais pobres no país", prosseguiu.

Apesar do anúncio de aposentadoria por causa da doença, Magic Johnson participou do "Jogo das Estrelas" da temporada 1991/92 da NBA e dos Jogos Olímpicos de 1992. Ele ainda voltaria a atuar na parte final de 1993/94 antes de deixar o esporte definitivamente.