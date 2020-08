Hernanes e Helinho são poupados em treino e viram dúvida no São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Diniz pode ter duas baixas na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. No treino desta quinta-feira (6), no CT da Barra Funda, Hernanes e Helinho não foram para o campo e viraram dúvida.

O meio campista sentiu a lombar, enquanto o atacante sofreu entorse no tornozelo. De olho no jogo com o Goiás, o time volta a trabalhar nesta sexta (7).

Caso não tenham condições de ir para o gramado, os dois deverão fazer a fisioterapia no Reffis. A delegação se prepara para viajar para Goiânia no sábado (8), após o treinamento no CT, no dia anterior ao confronto.

Todos os jogadores tricolores já realizaram os testes de Covid-19. Em Goiânia, a equipe vai ficar concentrada seguindo os protocolos de segurança. A estreia no Brasileiro será no domingo (9), às 16h, com portões fechados para o público.

Após a eliminação nas quartas de final do Paulista, Diniz passou a preparar o time para o Nacional. A tendência é de a base do time titular que jogou no estadual ser mantida no Brasileirão.