Henrique, do Cruzeiro, faz exames e não apresenta lesões após acidente

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Henrique não teve lesões ortopédicas ou neurológicas após o acidente automobilístico na noite desta sexta-feira (27). As informações são da assessoria de imprensa do Cruzeiro. O volante foi submetido a exames e seguirá internado no hospital Mater Dei sob supervisão médica.

O meio-campista de 35 anos precisa ficar em observação pela equipe de médicos entre 24 e 48 horas. Há também membros do departamento médico do clube no hospital à disposição do atleta.

Henrique sofreu um grave acidente de carro no início da noite passada, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O jogador perdeu o controle do automóvel que dirigia e acabou caindo em um penhasco. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu em um ponto conhecido como "Mirante do Jatobá", na estrada para Casa Branca.

A corporação classificou o local do resgate como sendo de difícil acesso, mas informou que Henrique foi resgatado sem fraturas e levado ao hospital Mater Dei, na capital mineira.

Consciente durante todo o resgate, o atleta reclamou apenas de dores no corpo ao ser atendido, Henrique estava sozinho no carro no momento do ocorrido.