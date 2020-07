Hamilton lidera primeiro treino e times médios surpreendem no GP da Áustria

Amazonas precisa respirar

UOL/FOLHAPRESS - Os carros da Fórmula 1 voltaram à pista pela primeira vez desde fevereiro para a primeira sessão de treinos livres do ano, na Áustria. E o hexacampeão Lewis Hamilton já começou na frente, liderando uma dobradinha da Mercedes, time que venceu os últimos seis campeonatos.

Seu companheiro, Valtteri Bottas, ficou a mais de três décimos dele, uma diferença significativa em uma das pistas mais curtas do campeonato. Max Verstappen foi o terceiro, com a Red Bull.

Quem chamou a atenção na primeira sessão de treinos livres foram dois times mais acostumados a andar no meio do pelotão: a McLaren e a Racing Point andaram por todo o tempo com pelo menos um carro no top 5. A primeira terminou com Carlos Sainz em quarto e Lando Norris em sexto, enquanto a Racing Point viu Sergio Perez ser o quinto.

O bom rendimento da Racing Point era esperado, uma vez que o time já tinha andado muito bem nos testes e tem um carro bastante similar ao da Mercedes do ano passado. Mas havia dúvidas em relação à velocidade da McLaren, que vive dificuldades financeiras.

A sessão teve poucos incidentes, com alguns pilotos forçando demais em cima das altas zebras do circuito de Red Bull Ring e danificando asas dianteiras e assoalhos. Houve também uma rodada de Max Verstappen, assim como aconteceu na sexta-feira do GP da Áustria do ano passado, que terminou com uma vitória do holandês. Também usando motor Honda, Pierre Gasly foi outro que rodou, com a AlphaTauri.

O treino foi disputado com pista seca, embora algumas gotas de chuva tenham caído na primeira meia hora, mas há previsão de mais chuva para a segunda sessão de treinos livres, que começa às 10h da manhã desta sexta (3) pelo horário de Brasília, e também para o sábado (4), quando será disputada a primeira classificação do ano.

Classificação do 1º treino livre do GP da Áustria:

1 - Lewis Hamilton 1min04s816

2 - Valteri Bottas +0s356

3 - Max Verstappen +0s602

4 - Carlos Sainz +0s615

5 - Sergio Perez +0s696

6 - Lando Norris +0s805

7 - Alexander Albon +0s885

8 - Daniel Ricciardo +1s044

9 - Kevin Magnussen +1s091

10 - Charles Leclerc +1s108

11 - Lance Stroll +1s258

12 - Sebastian Vettel +1s261

13 - Esteban Ocon +1s454

14 - Antonio Giovinazzi +1s544

15 - Kimi Raikkonen +1s549

16 - Pierre Gasly +1s588

17 - George Russell +1s679

18 - Nicholas Latifi +2s090

19 - Daniil Kvyat +2s127

20 - Romain Grosjean +41s545 (problemas de freio)