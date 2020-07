Hamilton critica ex-piloto que o chamou de militante

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O líder da temporada na Fórmula 1, Lewis Hamilton, respondeu a um comentário feito pelo ex-piloto Mario Andretti, que chamou o hexacampeão de "militante" por causa dos protestos contra o racismo liderados por Hamilton na F-1.

"Isso é decepcionante, mas, infelizmente, é uma realidade que alguns das gerações mais antigas que ainda têm voz hoje não conseguem sair do próprio caminho e reconhecer que há um problema. De novo, isso é pura ignorância, mas não vai me impedir de continuar a pressionar por mudanças. Nunca é tarde demais para aprender e eu espero que esse homem por quem eu sempre tive respeito possa tirar um tempo para se educar", escreveu em story no Instagram.

Na mensagem, Hamilton compartilhou um trecho de uma entrevista de Andretti para o jornal chileno "El Mercurio" em que o ex-piloto diz que o racismo não é um problema na F-1.

"Eu tenho muito respeito por Lewis, mas por que se tornar um militante? Ele sempre foi aceito e conquistou o respeito de todos. Eu acho que tudo isso é pretensioso. Eu sinto isso. E está criando um problema que não existe", disse Andretti na entrevista.