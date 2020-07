Griezmann sofre lesão e deve desfalcar Barça nos 2 jogos finais do Espanhol

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona confirmou neste domingo (12) que o francês Antoine Griezmann sofreu uma lesão muscular no quadríceps da perna direita. Com isso, o atacante perderá os dois últimos jogos do time pelo Campeonato Espanhol, contra o Osasuna e o Alavés, nesta semana.

"Ele não está disponível para seleção, e a evolução da lesão vai definir a sua disponibilidade", disse o clube em um comunicado, sem informar quanto tempo ele deve levar para se recuperar.

O francês não havia sofrido lesões durante a temporada, e a expectativa é que ele se recupere até o dia 8 de agosto, quando o Barcelona entra em campo pela Liga dos Campeões.

Na vitória de sábado (11), contra o Valladolid, por 1 a 0, pelo Espanhol, Griezmann jogou o primeiro tempo e foi substituído no intervalo por Luis Suárez.

O Barça chegou aos 79 pontos no campeonato e torce para um tropeço do Real Madrid, primeiro colocado com 80 pontos, no jogo de segunda-feira (13) contra o Granada.