Grêmio vence Inter em clássico com 'torcida virtual' na volta do Gaúcho

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Inter na retomada do Campeonato Gaúcho. Na noite desta quarta-feira (22), Jean Pyerre marcou, de falta, o gol da vitória por 1 a 0, pela quarta rodada do returno da competição, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O jogo que marcou a retomada do futebol durante a pandemia de novo coronavírus teve 'torcida virtual' como destaque.

Com cinco telões e imagens de torcedores, o vermelho do Inter tomou as arquibancadas do estádio Centenário. No sistema de som, um DJ era responsável por rodar cânticos de torcida. E até vaias e reclamações em lances de falta estiveram presentes.

A torcida virtual vaiou bastante o pênalti marcado pelo árbitro, de Musto em Kannemann, no primeiro tempo. Mas Everton Cebolinha bateu e Marcelo Lomba pegou. No segundo tempo, porém, o Tricolor contou com um lance de sorte para vencer. Uma falta cobrada por Jean Pyerre aparentemente iria para longe, mas desviou na barreira e entrou.

Invicto há nove clássicos o Tricolor segue 100% no segundo turno do Estadual. É líder do grupo B com 12 pontos. Já o Inter sofreu a segunda derrota na temporada, mas também lidera a sua chave, com 7 pontos.

Na próxima rodada, o o Inter encara o Esportivo fora de casa. A partida será sábado, às 19h, em Bento Gonçalves. O Grêmio enfrenta o Ypiranga-RS no domingo, às 11h, em Caxias do Sul.

Os erros de passe pautaram as ações dos dois times. Atrapalhados pela condição do gramado ou mesmo pelo tempo sem disputar jogos oficiais, tanto vermelhos quanto azuis pararam em falhas técnicas. O Inter teve em Marcos Guilherme a principal arma. Com muita velocidade, ele tramou boas alternativas com D'Alessandro.

O Colorado chegou a dominar o jogo no começo, rondando a área gremista. Mas a falta de conclusões acabou atrapalhando o jogo ofensivo da equipe de Eduardo Coudet, que perdeu domínio ao longo do primeiro tempo. No segundo tempo, Edenilson assustou em chute de fora da área. Mesmo que tenha posto muitos jogadores no ataque após sofrer o gol, o Inter não conseguiu igualar.

Prejudicado tanto quanto o Inter pelos erros de passe, o Grêmio contou com Everton como homem mais efetivo. Foi o Cebolinha que distribuiu dribles e jogadas produtivas, sempre aberto pela esquerda. Freou os avanços de Saravia e tentou abastecer Diego Souza.

Com poucas chances, o Tricolor teve pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo, cometido por Musto em Kannemann. Everton cobrou e Marcelo Lomba pegou.

Mas, ainda que tenha assustado em alguns momentos, o pênalti foi praticamente chance isolada dos gremistas. No segundo tempo, o Tricolor contou com a sorte numa falta. Jean Pyerre bateu, a bola desviou e entrou na meta vermelha. Até o fim, o Tricolor administrou o resultado e venceu.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Cuesta, Moisés (Zé Gabriel); Musto (Rodrigo Lindoso), Edenilson, Marcos Guilherme (Praxedes), Boschilia (Patrick); D'Alessandro (William Pottker), Guerrero. T.: Eduardo Coudet

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon (Darlan), Matheus Henrique, Alisson (Paulo Miranda), Jean Pyerre (Thaciano), Everton (Luciano); Diego Souza (Pepê). T.: Renato Gaúcho

Estádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Juiz: Daniel Bins

Cartões amarelos: Musto, Victor Cuesta, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Inter); Matheus Henrique, Pepê (Grêmio)

Gol: Jean Pyerre, aos 17 minutos do segundo tempo