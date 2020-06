Grêmio pede urgência em ação na Fifa por dívida em negócio de Grohe

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio enviou pedido de urgência à Fifa na ação que cobra o Al-Ittihad. O clube saudita deve parcelas da transferência de Marcelo Grohe, conforme revelou a reportagem do UOL Esporte. Em Porto Alegre, a ideia é tentar acelerar o processo de execução para forçar os dirigentes árabes a quitarem cerca de 1,3 milhão de euros (R$ 7,2 milhões na cotação atual).

A diretoria do Al-Ittihad foi notificada no fim de 2019, mas não indicou pagamento. Além do Grêmio, o clube deve para outros times e também para jogadores. Procurado, o estafe de Marcelo Grohe não foi encontrado para comentar eventual dívida com o goleiro.

O pedido gremista por urgência não tem resguardo específico na lei. Ou seja, sem artigo nos regulamentos da Fifa que possam garantir execução mais rápida. É apenas solicitação para obter celeridade no processo.

A busca do Grêmio por créditos se intensificou durante a pandemia do novo coronavírus. O clube tem, pelo menos, seis casos de inadimplência dentro e fora do Brasil.

Grohe foi negociado por 2,7 milhões de euros (R$ 15,1 milhões na cotação atual). O Al-Ittihad pagou somente a primeira de um total de três parcelas. O goleiro deixou o Grêmio após 19 anos no clube, entre período na escolinha e o status de titular absoluto e ídolo da torcida.