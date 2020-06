Grêmio não detecta casos do novo coronavírus em jogadores após novos testes

Sobre eventual operação da PF em Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou, na manhã desta quarta (10), que nenhum jogador ou funcionário do clube foi diagnosticado com Covid-19. Os novos testes foram feitos no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho entre segunda (8) e terça-feira (9).

No mês passado, o atacante Diego Souza e outros dois funcionários do clube gaúcho testaram positivo para Covid-19. Eles ficaram em quarentena por duas semanas e se recuperaram normalmente.

Em nota oficial no seu site, o Grêmio informou já ter aplicado 335 testes para o novo coronavírus em seu quadro de funcionários e atletas -o clube adquiriu da Coreia do Sul um total de 600 kits de testes para Covid-19.

O doutor Paulo Rabaldo, um dos médicos da equipe, comemorou a ausência de casos positivos e explicou como o Grêmio está procedendo diante da pandemia.

"Os protocolos cumprem perfeitamente os requisitos. Estamos bem satisfeitos com os resultados. Nós estamos fazendo a testagem do grupo e dos funcionários e tivemos um bom resultado. Em alguns casos estamos selecionando e fazendo a testagem de grupos, já acordada, de tempos em tempos. Aqueles atletas que têm alguma alteração são selecionados e colocados à parte. Nós fazemos novas orientações e testes cotidianos, não fugimos ao protocolo em nenhum detalhe", disse ele ao site do clube.