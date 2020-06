Grêmio fecha acordo com elenco e parcela parte de salários até 2022

O prefeito que Manaus vai escolher

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio fechou acordo com grupo de jogadores e vai parcelar cerca de 20% dos salários do elenco dos próximos três meses em 24 vezes. O acerto faz parte da segunda onda do plano de contingência do clube diante da crise do novo coronavírus.

Os termos passam a valer a partir de julho. Confirmada pela reportagem, a informação foi publicada pelo Globoesporte.com.

Em termos técnicos, o Grêmio fará um diferimento na folha salarial do elenco principal. Os atletas não aceitaram a proposta de redução salarial, ou seja, recusaram corte de vencimentos por três meses. As negociações por acordo começaram há semanas e chegaram a envolver Renato Gaúcho.

A folha salarial do Grêmio fica perto de R$ 12 milhões e, com o acordo, o clube se compromete em pagar valores até o final de 2022. O prazo foi estipulado para evitar acúmulo de despesas e falta de fluxo de caixa ao longo da próxima temporada.

Em março, o Grêmio fez primeiro acordo com jogadores e adiou pagamento do direito de imagem referente a três meses. No acerto também foi adiada a quitação de luvas de novos contratos e renovações.