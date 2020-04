Grêmio define tamanho do corte de despesas para lidar com crise da Covid-19

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio quer cortar até 20% das despesas do orçamento deste ano para lidar com a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O plano de contingência do clube gaúcho não determina que todos os setores reduzam o mesmo percentual, mas dá autonomia para áreas enxugarem custos que juntos cheguem ao valor absoluto desejado.

A diretoria gremista já estimou R$ 20 milhões a menos nos cofres durante o período sem jogos.

O raciocínio do Grêmio para não aplicar percentual em todos os setores se explica na diferença de volume. O departamento de futebol envolve receitas e despesas muito superiores às da área jurídica ou até mesmo da administrativa.

Desde a segunda quinzena de março, os dirigentes gremistas realizam teleconferências para atualizar dados de um levantamento financeiro sobre a situação do clube. Ao mesmo tempo, a diretoria começou a elaborar o plano para contingenciar gastos.

O Grêmio conseguiu acordo com o grupo de jogadores para quitar direitos de imagem dos meses de abril, maio, junho e julho em 2021. O clube assegura que não irá alterar os vencimentos de outros atletas, como os do time de transição e das categorias de base.

Os salários de março foram pagos integralmente e sem atraso. Os vencimentos de abril também devem ser quitados dentro do prazo contratual.