Grêmio confirma acordo de parcelamento de 55% dos salários do elenco

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio confirmou, nesta quarta-feira (24), novo acordo com o grupo de jogadores para parcelar salários e direitos de imagem referente aos meses de abril e setembro de 2020.

Em nota oficial, o clube gaúcho afirmou que fez acerto para diferimento de 55% dos vencimentos em questão. O prazo de quitação é até o final de 2022.

Este é o segundo acordo do Grêmio com os atletas, que já haviam aceito parcelamento de imagem e luvas de março a junho. No acerto anterior, também com pagamento estendido até de dezembro de 2022, o diferimento foi de 20%.