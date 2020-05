Grêmio cita cirurgias cardíacas e decide manter Renato no Rio de Janeiro

Carlos Almeida é o Coringa

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho vai permanecer no Rio de Janeiro. Depois de preparar instalação do treinador em hotel de Porto Alegre, os médicos do Grêmio orientaram o técnico a não viajar até Porto Alegre. De acordo com nota oficial gremista, ele faz parte do grupo de risco pelas cirurgias cardíacas realizadas recentemente.

Além do quadro de saúde de Renato, o Grêmio também levou em consideração a falta de voos diretos entre Rio e Porto Alegre. Sendo necessária escala em São Paulo.

O Grêmio voltou às atividades no CT Presidente Luiz Carvalho na segunda-feira e desde a semana passada, havia preocupação com a situação do treinador. O hotel usado desde 2016 como QG do técnico está fechado por tempo indeterminado.

Confira nota oficial do Grêmio:

O Grêmio informa que o técnico Renato Portaluppi seguirá no Rio de Janeiro, em sua residência, por ser considerado grupo de risco. O treinador passou ultimamente por duas cirurgias cardíacas e foi recomendado que, neste momento, ele permaneça em isolamento.

Estava prevista a chegada do técnico gremista para esta quarta-feira, mas, para minimizar qualquer risco, os médicos entendem que ele deva permanecer resguardado até segunda ordem. Vale ressaltar que, neste momento, não há voos diretos do Rio de Janeiro para Porto Alegre.

Os trabalhos físicos individualizados serão comandados pelos preparadores físicos do futebol profissional.