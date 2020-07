Grêmio cede empate ao Ypiranga-RS e frustra planos de Renato

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio empatou com o Ypiranga-RS por 1 a 1, neste domingo (26), em Eldorado do Sul. Mesmo com titulares e com pressão, o time tricolor sofreu para criar chances e pior: logo depois de abrir o placar, com Diego Souza, cedeu empate em chute de Muriel. O resultado, pela quinta rodada da fase de grupos do returno, frustra os planos de Renato Gaúcho para o restante do Estadual.

A ideia era vencer o Ypiranga e disparar na classificação geral do Campeonato Gaúcho. O status garante vantagem de mando de campo nos confrontos mata-mata.

Com o empate, o Grêmio chega aos 13 pontos no segundo turno e 22 na classificação geral. O Inter, com 21 pontos, ainda disputa melhor campanha agregada.

Na próxima rodada, a última da fase de classificação, o Grêmio visita o Novo Hamburgo e o Ypiranga recebe o Caxias. As duas partidas serão na quarta-feira (29), em estádios a serem confirmados pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

O destaque da partida foi Matheus Henrique. Ele é o termômetro do meio-campo. Com dribles curtos, bons giros e intensidade, Matheus Henrique ditou o ritmo do setor.

A partida também comprovou o estilo goleador de Diego Souza. Com seis gols pelo Grêmio em 2020, ele já era artilheiro do time na temporada, mas com a nova bola na rede disparou na liderança da lista de goleadores da equipe, o dobro de Everton.

O Grêmio fez uma mudança no time, em relação ao Gre-Nal 425, mas alterou a postura. Avançado ao extremo, a equipe de Renato Gaúcho fez praticamente um jogo de ataque contra defesa. Com laterais avançados, o Grêmio teve maciça posse de bola e ficou rodando em frente à área esperando espaço.

A falta de profundidade foi interrompida por chutes de fora da área e o gol. A postura bem avançada foi mérito e defeito, pois foi graças ao espaço deixado no meio-campo o Ypiranga conseguiu espaço para concluir de longe e empatar antes do intervalo.

Na metade do segundo tempo, sem ver o cenário mudar, Renato tirou Lucas Silva e botou Luciano. No mesmo momento, botou Pepê na vaga de Alisson e jogou o Grêmio para cima do Ypiranga. Mais agudo, o time procurou criar algo pelo meio — ao contrário do expediente de avançar pelos lados e cruzar (sem sucesso) para área.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann, Guilherme Guedes; Lucas Silva (Luciano), Matheus Henrique, Alisson (Pepê), Jean Pyerre, Everton; Diego Souza

T.: Renato Gaúcho

YPIRANGA-RS

Deivity; Muriel, Saimon, Diogo Silva, Ávila; Tárik, Clayton (Reinaldo), Zotti (Fidélis); Jean Silva (Fernandinho), Neto Pessoa, Leilson (Pedrinho). T.: Paulo H. Marques

Estádio: CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS)

Juiz: Érico Andrade

Cartões amarelos: Kannemann (Grêmio); Zotti (Ypiranga)

Gols: Diego Souza, aos 37min do primeiro tempo (Grêmio); Muriel, aos 43min do primeiro tempo (Ypiranga)