Grêmio aguarda chegada de testes rápidos para confirmar volta aos treinos

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está prestes a confirmar a data de reapresentação de seus jogadores. Para isso, aguarda apenas a chegada de um lote de testes rápidos para o novo coronavírus adquirido nesta semana.

Um decreto da Prefeitura de Porto Alegre publicado na quinta (30) autorizou a volta de treinamentos físicos sem aglomeração. A ideia gremista é voltar às atividades no CT Presidente Luiz Carvalho no início da próxima semana. Arquirrival dos tricolores, o Internacional retomará os treinos na terça (5).

Com atividades suspensas desde o dia 17 de março, o Grêmio adquiriu 300 testes rápidos, que serão aplicados em funcionários do vestiário, comissão técnica e grupo de jogadores. A testagem no estafe do clube é o primeiro passo para volta dos treinos.

Os testes foram comprados na Coreia do Sul e estão em deslocamento. A previsão é de chegada a Porto Alegre antes de segunda (4), dia em que o clube pretende concluir a instalação de estruturas temporárias no gramado do centro de treinamentos.

Serão erguidas tendas para realização de sessões de fisioterapia e academia. Com isso, os atletas não ficarão nas dependências do prédio antes de iniciarem treinos no gramado.

Além dos testes e dos gazebos instalados, o Grêmio aplicará protocolo de prevenção à Covid-19 com direito a chegada de jogadores já uniformizados e locais individuais para consumo de líquidos e alimentos.

O elenco principal do Grêmio será reforçado por jogadores do time de transição, de olho na possível maratona de jogos quando da retomada dos campeonatos.