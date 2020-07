'Grandeza se mede pela conduta', diz Lugano após São Paulo ajudar o Corinthians

Sobre o 'cabo' que quebrou as pernas do deputado Josué Neto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diretor de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano elogiou a conduta do time tricolor neste domingo (16), pela vitória por 3 a 1 sobre o Guarani, na Vila Belmiro. Ex-jogador e ídolo do clube, o uruguaio afirmou que grandeza também é medida pelo comportamento dentro de campo.

A polêmica sobre como o time do Morumbi levaria a partida contra os bugrinos surgiu porque o São Paulo ajudaria o rival Corinthians a se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista se vencesse, como aconteceu. Ambos venceram, e agora o clube alvinegro estará nas quartas, contra o Red Bull Bragantino.

"Classificados em primeiro no grupo, partimos agora para um jogo difícil contra o Mirassol. Grandeza não se mede apenas pelas conquistas e pelo patrimônio. Se mede também pela forma como se comporta. Pela conduta. Não poderia ser diferente. Temos história e essência para honrar. Valores necessários para jogar aqui. Valores que vão além do esporte", escreveu nas redes sociais.

A equipe tricolor terminou como líder de seu grupo e agora enfrenta o Mirassol nas quartas de final do Paulistão. Uma reunião nesta segunda-feira

(27) na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol) irá definir o dia e o horário do jogo. Todas as quatro partidas do mata-mata serão entre quarta (29) e quinta-feira (30).