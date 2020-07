Governo e federação anunciam volta do Campeonato Gaúcho em 23 de julho

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo do Rio Grande do Sul e a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) anunciaram nesta quinta-feira (9) a data de volta do Campeonato Gaúcho. As partidas serão disputadas a partir de 23 de julho (quarta-feira), com portões fechados.

O Estadual volta com rodada cheia de clássicos, incluindo Gre-Nal no estádio Beira-Rio.

A FGF deve bancar parte dos custos de hospedagem dos clubes para atender item fundamental no protocolo sanitário apresentado às autoridades públicas.

A primeira projeção oficial de volta do estadual no Rio Grande do Sul era 19 de julho, mas foi descartada pelo Comitê de Crise criado no Palácio Piratini. Nas últimas semanas, houve pressão de Grêmio, Inter e FGF pela flexibilização de treinos com bola e com contato. E conclusão do campeonato. A dupla Gre-Nal realiza treinamentos físicos desde o início de maio, amparada por decreto municipal do final de abril.

O Campeonato Gaúcho está suspenso desde 16 de março e tem três rodadas da fase de classificação do returno em aberto. Depois, disputa de semifinal e final do segundo turno. Se o Caxias não vencer a atual etapa, haverá decisão.

Confira a quarta rodada do segundo turno do Gauchão:

Juventude x Caxias

Internacional x Grêmio

Pelotas x Brasil de Pelotas

Ypiranga-RS x Esportivo

São Luiz-RS x São José-POA

Novo Hamburgo x Aimoré