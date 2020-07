Goleiro é atingido por raio enquanto se preparava para treino

Wilson Lima e a solidão do Poder

O goleiro russo Iván Zaboróvski, de 16 anos, foi atingido por um raio minutos antes de iniciar um treino em campo.

De acordo com informações do Globo Esporte, o adolescente sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve queimaduras em várias partes do corpo. Ainda segundo a publicação, ele permanece em coma induzido.

O céu estava nublado na hora do incidente. Nas redes sociais, o clube informou que o quadro clínico do goleiro é estável e ele não corre risco de vida.