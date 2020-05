Globo exibirá primeira vitória de Senna no Brasil no próximo domingo

O perigo mora lá fora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentador e narrador do Grupo Globo, Galvão Bueno usou sua conta no Instagram nesta sexta-feira (8) para anunciar a transmissão do Grande Prêmio de Interlagos de 1991, corrida que rendeu a Ayrton Senna a primeira vitória em solo brasileiro, durante o Esporte Espetacular no próximo domingo (10).

Galvão publicou um vídeo com cenas marcantes da prova e trechos da transmissão original, narrada por ele próprio. O vídeo também traz, em texto, detalhes marcantes da prova, como o fato de que Senna completou a corrida com o carro quebrado e fisicamente esgotado, além de enfrentar uma forte chuva.

"Vamos reviver uma das corridas mais épicas da carreira de Ayrton Senna. É neste domingo, no Esporte Espetacular", escreveu Galvão na legenda.

Dirigindo uma McLaren, Ayrton Senna venceu a prova mesmo com a maior parte do câmbio do carro danificado e vendo a aproximação de Ricardo Patrese e de Gehrard Berger nas últimas voltas.

Além de ter a vitória do piloto brasileiro no GP do Brasil pela primeira vez, 1991 ficou marcado como o ano do terceiro --e último-- título da carreira de Ayrton Senna.