Globo anuncia que não vai transmitir Fla x Flu pela final da Taça Rio

Na noite desta segunda-feira (6), a 24ª Vara Cível do Rio, que obrigou a Rede Globo a exibir a semifinal entre Fluminense e Botafogo, decidiu que a emissora não precisa fazer o mesmo na final entre Flamengo e Fluminense, já que o rubro-negro não possui contrato com a emissora.

Em nota, a Globo confirmou que não vai exibir a final desta quarta (8) no Maracanã. “A Globo reitera seu entendimento de que o contrato foi rescindido e reafirma que os clubes estão livres para ceder os direitos sobre seus jogos”.

Em resposta, a A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) emitiu nota oficial sobre a decisão da emissora, Confira:

”A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro faz saber que tomou conhecimento pela imprensa que a Globo Comunicação e Participações S.A. veio a público informar que não transmitirá a final da Taça Rio a ser realizada no dia 08/07/2020 entre o Fluminense Football Club e o Clube de Regatas Flamengo. A emissora distorce, às escâncaras, a ordem judicial a qual está submetida, criando subterfúgios literários para justificar sua intenção de descumprir o contrato em vigor (por força de decisão judicial) de transmissão do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais."