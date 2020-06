Glenda Kozlowski anuncia afastamento do reality 'Uma vida, um sonho'

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Glenda Kozlowski usou sua conta no Instagram, neste sábado (27), para anunciar seu afastamento do reality show de futebol 'Uma vida, um sonho', que tem data prevista de estreia no SBT para 4 de outubro.

Sem maiores explicações sobre o motivo da decisão, Glenda agradeceu os envolvidos no projeto e os seus seguidores, em um breve texto.

"Gostaria de dividir com vocês uma decisão importante. Estou me afastando do Reality de futebol Uma Vida, Um Sonho. Ao SBT, faço questão de agradecer o carinho e respeito que sempre tiveram comigo desde o início. A LCA, empresa responsável pelo Reality, desejo muito sucesso na realização do programa. Aos jogadores selecionados quero que aproveitem cada minuto desta oportunidade e que todos consigam brilhar ainda mais com novas oportunidades no futebol profissional. Aos meus seguidores e amigos, obrigada por vocês estarem sempre comigo, me apoiando nas novas jornadas e escolhas profissionais. Vocês são meus maiores incentivadores. Obrigada pelo carinho. Gratidão", publicou a jornalista.

O programa é uma parceria da emissora de Silvio Santos com a LCA Entertainments & Sports e contaria ainda com um júri formado pelos treinadores Renê Simões e Joel Santana, além dos 22 participantes.

Por conta da pandemia do Coronavírus, a atração teve sua data de estreia adiada duas vezes. A princípio, o primeiro episódio seria exibido em maio, depois, na segunda quinzena de junho. Agora, a emissora espera que o lançamento seja no dia 4 de outubro.