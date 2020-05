Gazeta reprisará título do São Paulo na Libertadores com narração de Galvão

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A TV Gazeta vai reprisar no domingo (31) a partida entre São Paulo e Newell's Old Boys (ARG), que deu o primeiro título da Libertadores ao time do Morumbi. A final teve narração de Galvão Bueno, que ficou fora da Globo entre março daquele ano e janeiro de 1993.

A reprise vai ocorrer a partir das 21h, dentro do programa "Mesa Redonda", tradicional debate de futebol na Gazeta. O jogo foi transmitido com exclusividade pela extinta Rede OM Brasil (atual CNT), que adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa do Brasil naquele ano.

A Gazeta era parceira da OM em São Paulo, em acordo que durou até 2000. O título do São Paulo marcou a maior audiência da história da emissora. Foram 34 pontos na Grande São Paulo, chegando próximo aos 40 pontos nos picos.

Tal número jamais foi atingido novamente pelo canal paulista, e a liderança só foi alcançada em outra ocasião em 1999, com programa de pegadinhas do humorista Sérgio Mallandro. A transmissão, além de Galvão Bueno na narração, teve comentários de Roberto Avallone e reportagem de Mário Jorge e Raul Quadros.

O jogo foi realizado no dia 17 de junho de 1992, no Morumbi. Diante de mais de 105 mil torcedores que lotaram o estádio, Raí fez o único gol da partida, devolvendo o placar da ida. Nos pênaltis, o São Paulo venceu os argentinos por 3 a 2.

A TV Gazeta de São Paulo pode ser sintonizada pelas antenas parabólicas em todo o país e também é transmitida ao vivo em seu site, 24 horas por dia. O canal também pode ser visto em operadoras de TV por assinatura. No Rio de Janeiro e em Manaus, por exemplo, o assinante Net/Claro pode sintonizar a Gazeta pelos canais 187 e 687. Já quem tem Vivo TV pode ver a emissora pelo canal 518 em grande parte do Brasil.