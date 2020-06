Gauchão prevê volta em nova data e possível final no Dia dos Pais

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Representantes do governo do Rio Grande do Sul e da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) se reuniram nesta segunda-feira (8) para debater novamente o plano de retomada das competições estaduais.

Segundo apurou a reportagem, a previsão após o encontro é de volta do Campeonato Gaúcho em 19 de julho, com duração de 22 dias e, consequentemente, eventual final entre campeões dos turnos em 9 de agosto, quando é celebrado o Dia dos Pais.

Todas as partidas serão disputadas com portões fechados, conforme planejado anteriormente.

O Caxias venceu o primeiro turno e aguarda o ganhador do returno para disputar a final. Caso a equipe de Caxias do Sul fique com a taça da atual fase, é declarada campeã antecipada do Gauchão de 2020.

A reunião também tratou de protocolos para a rotina dos clubes e reiterou a testagem em massa de atletas e comissões técnicas. Ainda está em aberto local de disputa dos jogos --existe a chance de as partidas serem realizadas todas em Porto Alegre e Caxias do Sul.

O encontro reuniu Luciano Hocsman, presidente da FGF, e Francisco Vargas, novo secretário de Esporte e Turismo do Rio Grande do Sul.

A reunião atualizou a previsão de volta do futebol gaúcho. Antes, a data proposta era 15 de julho e agora passou a ser domingo 19 --de uma quarta-feira para um domingo.

A alteração foi acertada para facilitar logística e regime de concentração com quarentena de jogadores e funcionários dos clubes para as rodadas finais da fase de classificação do returno.

O campeonato voltará com rodada cheia de clássicos, incluindo Gre-Nal no estádio Beira-Rio.

O plano estadual prevê que, na reta final do segundo turno, os clubes deverão ficar concentrados ininterruptamente para reforçar prevenção ao novo coronavírus.