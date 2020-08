Gabriel Jesus marca e City elimina o Real Madrid na Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lyon impediu que Cristiano Ronaldo voltasse a enfrentar Pep Guardiola. O atacante português anotou duas vezes e a Juventus (ITA) venceu por 2 a 1, mas não foi suficiente. Como o time francês havia ganhado em casa por 1 a 0, avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões por causa do gol marcado como visitante.

Seu rival no próximo dia (15), em Lisboa, será o Manchester City, que mantém vivo o sonho de conquistar pela primeira vez a principal competição europeia graças a Gabriel Jesus. A equipe inglesa, dirigida por Guardiola impôs a primeira eliminação da carreira de Zinedine Zidane no torneio. O brasileiro fez o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid (ESP), aproveitando falha do zagueiro francês Raphael Varane.

Como técnico, Zidane tinha 100% de aproveitamento na competição. Havia sido campeão em 2016, 2017 e 2018. Ele voltou ao clube no ano passado após a queda diante do Ajax (HOL).

Cristiano Ronaldo, entre 2009 e 2018, atuou pelo Real e fez parte da histórica rivalidade contra o Barcelona de Guardiola, que dirigiu a equipe da Catalunha de 2008 a 2012. Também o enfrentou pelo Manchester United (ING) na final da Champions de 2009.

No primeiro jogo das oitavas de final, em Madri, o City havia vencido por 2 a 1. Nesta quarta, abriu o placar ainda no primeiro tempo com Raheem Sterling. Antes do intervalo, Karim Benzema empatou para os espanhóis, que entraram na etapa final precisando de apenas mais um gol para levar o confronto para a prorrogação, mas Jesus decidiu a vaga para os ingleses.

O clube de Manchester teve uma classificação mais tranquila que o Lyon, que sofreu até o último minuto. Sétimo colocado no último Campeonato Francês, o time eliminou uma Juventus campeã italiana pelas últimas nove temporadas, mas que apresentou um esquema de jogo cauteloso e que dependia apenas da inspiração ofensiva de Cristiano Ronaldo.

O Lyon abriu o placar no primeiro tempo com cobrança de pênalti de Memphis Depay. A Juventus virou graças a dois gols do português.

Contratado por 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) em 2018 com o objetivo principal de conquistar a Champions League pela agremiação de Turim, Ronaldo ainda não atingiu o objetivo.

Este também é a meta principal de Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, o integrante da família real dos Emirados Árabes que é dono do Manchester City e sancionou a contratação de Pep Guardiola para comandar o time em 2016.

Neste sábado (8), o Barcelona (ESP) recebe o Napoli (ITA) podendo até empatar em 0 a 0 para se classificar. O primeiro jogo, na Itália, terminou 1 a 1. O Bayern de Munique (ALE) enfrenta o Chelsea (ING) em casa como favorito, já que venceu na Inglaterra por 3 a 0. As duas partidas serão às 16h (de Brasília).