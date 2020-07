Gabriel Jesus faz golaço, e Manchester City vence o Bournemouth no Inglês

Wilson Lima vence a batalha política

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificado para a Liga dos Campeões, o Manchester City venceu o Bournemouth por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, a duas do fim da competição. Gabriel Jesus e o espanhol David Silva marcaram os gols do City, e David Brooks anotou para os visitantes.

Agora com 75 pontos, a equipe de Pep Guardiola se distancia ainda mais do terceiro colocado na tabela, o Chelsea, com 63 pontos. Já o Bournemouth se manteve na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 31 pontos.

O primeiro gol saiu logo aos 5 minutos do primeiro tempo, pelos pés de David Silva. O espanhol sofreu falta e ele mesmo cobrou com precisão por cima da barreira. A bola ainda bateu no travessão, mas entrou perto do ângulo esquerdo do goleiro.

Aos 38 minutos, ainda na primeira etapa, foi a vez do atacante brasileiro deixar o seu na partida. Gabriel Jesus recebeu passe de David Silva pela esquerda, se livrou da marcação de Stacey, depois de S. Cook e finalizou cruzado para marcar belo gol.

No segundo tempo, o árbitro chegou a marcar pênalti para o City em cima de Jesus, mas cancelou após o lance ser revisado pelo VAR.

Já no fim do jogo, o Bournemouth diminuiu a diferença com gol de David Brooks, aos 42 minutos.

Na penúltima rodada, o City enfrenta o Watford na terça-feira (21), enquanto o Bournemouth pega Southampton, no domingo (19).