Gabigol se revolta e desabafa após ser expulso ‘do nada’ no fim do jogo

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Muita gente que assistiu ao clássico FLAxFLU neste domingo (12), ficou sem entender a expulsão de Gabigol. Até o próprio não aguentou e se pronunciou sobre o ocorrido:

“Assim.. Simplesmente assim tiram você de uma final! Desrespeito com seu trabalho, com sua equipe e com sua família que torce por você em cada jogo! Um pouco de respeito, e responsabilidade, por favor!”

A expulsão do jogador ocorreu nos acréscimos do segundo tempo, quando o técnico Jorge Jesus decidiu realizar mais uma substituição. Léo Pereira entraria no lugar de Rodrigo Caio, que se recusou a sair e o treinador acabou decidindo pela saída de Gabigol.

No momento em que ele se encaminhava para deixar o gramado, foi surpreendido pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, que aplicou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o expulsou. Dessa forma, Gabigol está fora da final na quarta-feira.

A expulsão ainda desencadeou uma grande confusão após o fim do jogo, entre o técnico Odair Hellmann e o auxiliar João de Deus, que discutiram calorosamente no caminho do vestiário.