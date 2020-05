Futebol volta na Coreia do Sul com gol de veterano e celebração tímida

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após semanas de preparação para o futebol poder voltar no país, a Coreia do Sul assistiu à estreia de sua liga profissional, a K-League, nesta sexta-feira (8).

Com gol do veterano centroavante Lee Dong-gook, de 41 anos, o atual campeão nacional, Jeonbuk Hyundai, venceu o Suwon Samsung por 1 a 0 no estádio Jeonju, palco de três partidas da Copa do Mundo de 2002.

Apelidado de "Rei Leão", Lee Dong-gook, que teve passagens pelo futebol europeu com as camisas de Werder Bremen, da Alemanha, e Middlesbrough, da Inglaterra, saiu do banco de reservas para anotar, de cabeça, seu 225º gol na carreira.

O atacante, que estreou no futebol profissional em 1998, disputou 105 partidas pela seleção sul-coreana e esteve nos Mundiais de 1998 e 2010.

A comemoração do gol da vitória nesta sexta, porém, foi bastante tímida.

Diante da recomendação de evitarem abraços ou qualquer contato desnecessário nas celebrações, os companheiros do atacante apenas o cumprimentaram com um tapinha nas costas e se juntaram ao veterano no sinal de positivo que ele fez para as câmeras, interpretado como agradecimento aos profissionais de saúde do país que estão trabalhando no combate à pandemia de Covid-19.

Antes da partida, disputada com portões fechados, os jogadores das duas equipes evitaram os apertos de mão e se cumprimentaram tocando os punhos. Nos bancos de reservas, atletas e membros da comissão técnica utilizaram máscaras.

Para a retomada do futebol local, clubes e autoridades sul-coreanas elaboraram um protocolo para tentar evitar o contágio dos envolvidos nas partidas. Na chegada ao estádio, atletas, treinadores e demais profissionais passam por uma medição de temperatura. Se algum jogador estiver infectado, sua equipe e o time que a enfrentou ficarão isolados durante duas semanas.

Até esta quinta-feira (7), a Coreia do Sul tinha 10.822 casos confirmados do novo coronavírus, com 256 mortes decorrentes da doença.

O jogo desta sexta foi transmitido para 36 países, já que a K-League, se aproveitando da falta de futebol no mundo, fechou contrato com emissoras do exterior para a transmissão internacional da liga. Na temporada passada, apenas seis países, todos da Ásia, adquiriram os direitos de transmissão do torneio.

O Canal 11 de Portugal, por exemplo, exibiu a vitória do Jeonbuk, que é comandado pelo treinador português José Morais. A emissora também transmite para o país as partidas do Flamengo, comandado por Jorge Jesus.

A própria K-League também transmitiu o duelo, na íntegra, em seu perfil no Twitter.