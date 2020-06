Futebol inglês vai promover 'Black Lives Matter' e homenagear profissionais de saúde

Cumplicidade com o mal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do Campeonato Inglês anunciou, nesta sexta-feira (12), que vai apoiar eventuais atos antirracismo dos jogadores durante as partidas. A decisão foi elaborada em uma reunião realizada no dia anterior.

"A Premier League está ao lado de jogadores, clubes e todos aqueles que se opõem à discriminação de qualquer forma", pontuou em nota.

Com isso, a expressão "Black Lives Matter" ("Vidas Negras Importam"), que ganhou força após a morte do norte-americano George Floyd, será estampada nas camisas de todos os jogadores dos 20 times da competição no lugar dos nomes.

Também foi aceito pela organização que os atletas se ajoelhem antes ou durante os jogos, também em protesto à violência policial contra negros.

Nas últimas semanas, atletas do Campeonato Alemão protestaram durante as partidas contra o racismo estrutural. Já as equipes inglesas, como Arsenal e Chelsea, manifestaram-se durante treinamentos.

No exterior, atletas como Boateng, Sancho e Sterling se posicionaram sobre o assunto. No Brasil, Daniel Alves, Grafite, Bruno Henrique e Everton Ribeiro seguiram os mesmos passos.

Outra mudança no Inglês em relação aos jogos que antecederam a pausa forçada faz alusão ao novo coronavírus.

A partir de agora, o distintivo do NHS (Serviço Nacional de Saúde), equivalente ao SUS (Sistema Único de Saúde), marcará presença em todas as camisas dos atletas, em uma homenagem aos profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia.

No Reino Unido, um dos países mais atingidos pelo coronavírus, mais de 40 mil pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19 até o momento.

A próxima rodada do Inglês terá início na sexta seguinte (19), tendo confrontos como Tottenham x Manchester United e Everton x Liverpool.