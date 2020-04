Futebol alemão acerta cotas de TV e cria fundo para menores ao preparar volta

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do Campeonato Alemão anunciou as medidas que serão tomadas quando for permitido que o torneio volte a ser disputado. Em entrevista recente, Christian Seifert, CEO da Bundesliga, disse que o torneio deverá voltar em 9 de maio.

A decisão depende da aprovação do governo da Alemanha. Uma reunião entre as partes acontecerá na próxima quinta-feira (30). Em nota oficial, o Campeonato Alemão informou que os 36 times das duas primeiras divisões estão prontos para retornar.

Entre as medidas tomadas, uma delas é a limitação de pessoas durante os jogos, que deverão acontecer sem torcida. Na primeira divisão será permitida a entrada de 213 pessoas para trabalhar. Na segunda divisão, o número cai para 188 trabalhadores.

Além disso, um "fundo de solidariedade" foi criado pelo Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, RB Leipzig e Borussia Dortmund para direcionar recursos aos clubes da terceira divisão e para o torneio feminino. O valor doado será de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 45,4 milhões).

Por último, o Campeonato Alemão anunciou ter chegado a um acordo com os detentores do direito de transmissão da competição para que as cotas sejam pagas aos clubes. O fim da temporada está previsto para 30 de junho.