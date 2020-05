Fundação de Federer doa R$ 5 milhões para alimentação de crianças na África

Não ao lockdown em Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Federer anunciou nesta quarta-feira (6), através da fundação que leva seu nome, a doação de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,6 milhões) para ajudar a manter a alimentação de crianças na África durante a pandemia do novo coronavírus.

O projeto de uma das maiores estrelas do tênis mundial estima alcançar 64 mil pessoas em situação de vulnerabilidade no continente.

"A covid-19 é uma crise global de saúde e economia. Como resposta humanitária, a Fundação Roger Federer concedeu um milhão de dólares para fornecer refeições nutritivas para 64.000 crianças vulneráveis e suas famílias por meio de nossos parceiros na África enquanto as escolas estão fechadas", publicou a fundação do atleta no Twitter.

Em conjunto com organizações locais, a Fundação Roger Federer atua visando diminuir a situação de risco de milhões de crianças na África desde 2006. Os programas no continente, além de atuarem no combate à fome, também contam com projetos educacionais.

De acordo com o site da entidade, atualmente são conduzidos projetos em seis países: Botsuana, Malawi, Namíbia, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul.