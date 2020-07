Fred sofre lesão no olho, passará por cirurgia e vira desfalque no Fluminense

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense ganhou um desfalque de peso para a decisão do Campeonato Carioca. O atacante Fred teve uma lesão diagnosticada no olho e passará por uma cirurgia.

O departamento médico do clube auxiliará o jogador na operação. Após quatro anos fora do Flu, o ídolo teve seu retorno aguardado às Laranjeiras em meio à pandemia de coronavírus e disputou apenas três jogos desde então.

Contra o Flamengo, no título da Taça Rio, Fred foi desfalque, segundo o clube, por dores no pé. Ele já havia deixado o empate contra o Botafogo por sentir um problema no local.

O centroavante de fato sentiu dores no local, e a lesão em seu olho foi descoberta em outros exames oftalmológicos.

Com a camisa do Fluminense, Fred possui 172 gols em 295 jogos. O camisa 9 ainda não balançou as redes em seu retorno ao Tricolor.