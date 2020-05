Fred assina até fim de 2021 e é anunciado de volta pelo Fluminense

Fidelidade e filhos durante o confinamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fred está de volta ao Fluminense. Após passagem vitoriosa entre 2009 e 2016 com direito a dois títulos brasileiros, o centroavante firmou novo contrato com o clube tricolor até o fim de 2021.

O anúncio foi feito pela equipe através das redes sociais neste domingo (31), pouco antes da reprise da transmissão da conquista do tetracampeonato brasileiro, em 2012, pela TV Globo.

Para realizar o anúncio, o clube teve que correr para resolver últimas pendências jurídicas relacionadas ao Cruzeiro, último clube que Fred defendeu --havia passado pelo Atlético-MG também após deixar o Fluminense, em 2016.

Fred é esperado no Rio de Janeiro a partir da próxima semana. Ele deixará sua fazenda em Carlos Chagas (MG) e seguirá para a sede do Fluminense para finalmente assinar seu contrato. Por conta da pandemia, os torcedores não poderão recepcionar o ídolo como seria esperado.

Em reunião ocorrida no início de maio, clube e jogador desenharam um acordo salarial, que prevê salário fixo e parte variável nos direitos de imagem.

Há também uma conversa para que ele se aposente nas Laranjeiras e siga trabalhando no clube após esse período. Ele aceitou ainda uma redução drástica dos vencimentos em relação ao que recebia no Cruzeiro.

O trato já poderia ter saído antes, mas o litígio com o Cruzeiro e a pandemia do coronavírus atrasaram a questão. Com este cenário de crise, o Fluminense teve de colocar as contas novamente na ponta do lápis para não estourar o orçamento.

Com 172 gols em 288 jogos pelo Fluminense, Fred levantou dois títulos do Brasileiro (2010 e 2012) e agora escreve um novo capítulo nas Laranjeiras.