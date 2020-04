França encerra temporada, rebaixa clubes e PSG é declarado campeão

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após o governo francês declarar a impossibilidade de retomar o futebol até setembro, a liga profissional do país decidiu encerrar nesta quinta-feira (30) a atual temporada. Líder na tabela da Ligue 1, o Paris Saint-Germain foi declarado campeão.

Com o anúncio, o PSG conquistou o seu sétimo título nacional nas últimas oito temporadas. Apenas o Monaco, em 2016/2017, conseguiu interromper a hegemonia dos parisienses.

O clube da capital francesa comemorou a conquista nas redes sociais, assim como alguns de seus jogadores.

A organização do campeonato levou em consideração a média dos pontos conquistados por cada clube para definir a classificação, que também confirmou as vagas de Olympique de Marselha (segundo colocado) e Rennes (terceiro) na próxima edição da Champions League.

Último e penúltimo da Ligue 1, respectivamente, Toulouse e Amien tiveram seus rebaixamentos decretados.

Campeão da segunda divisão, o Lorient garantiu o acesso à elite francesa na próxima temporada, assim como o Lens, vice-líder da Ligue 2.

Ainda não há definição sobre a continuação ou o encerramento das duas copas do país, a Copa da Liga e a Copa da França. Ambas concedem vagas na Europa League.

Sétimo colocado na Ligue 1, o Lyon, por exemplo, não conseguiu classificação para nenhuma competição europeia da próxima temporada, mas está na final da Copa da Liga, onde enfrentaria o Paris Saint-Germain.

O clube também está na atual edição da Champions League. Após vencer a Juventus por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, os times não puderam disputar o confronto de volta, na Itália, com a suspensão do torneio em razão da pandemia do novo coronavírus.

O Campeonato Francês é a segunda liga da Europa que encerra sua temporada 2019/2020, depois da Holanda, que determinou o fim de seu campeonato sem campeão ou times rebaixados.