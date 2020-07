Fórmula 1 confirma dois testes positivos de coronavírus, mas não cita nomes

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fórmula 1 e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) anunciaram nesta sexta-feira (17) que duas pessoas envolvidas com a competição apresentaram resultado positivo nos testes feitos para detectar o coronavírus. A identidade de ambas não foi revelada.

A organização disse que as duas pessoas foram isoladas e que as demais que tiveram contato com elas também foram localizadas e mantidas em quarentena.

Sem citar nomes ou equipes, a F-1 afirmou que as duas pessoas diagnosticadas não estavam no Grande Prêmio de Estíria —feita no último dia 11 de julho. Entre a sexta anterior (10) e esta quinta (16), foram realizados 4.997 testes da Covid-19, segundo a categoria.

A próxima prova será o GP da Hungria, marcado para este domingo (19). Nenhuma possibilidade de cancelamento foi discutida.

A organização anunciou o retorno das corridas para o mês de julho, com dez circuitos confirmados.

Todas as etapas estão acontecendo sem a presença de torcedores e aglomerações, além de uma rotina de testes aplicados todos os funcionários das equipes, da organização e da imprensa.