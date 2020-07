Fluminense vence Flamengo nos pênaltis e conquista Taça Rio

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense conquistou a Taça Rio (o segundo turno do estadual) nesta quarta (8) ao vencer o Flamengo nos pênaltis por 3 a 2 no Maracanã, após empate no tempo normal em 1 a 1.

Com o resultado, o clube tricolor se classificou para a final do Estadual do Rio, contra o próprio time rubro-negro, vencedor do primeiro turno da competição. As duas partidas ainda não têm data confirmada.

Gilberto abriu o placar para o time tricolor ainda no primeiro tempo, mas a equipe rubro-negra chegou ao empate com Pedro na parte final da segunda etapa. Rafinha, do Flamengo, perdeu o pênalti que deu o troféu ao rival.

O Fla-Flu desta quarta começou nos bastidores, bem antes de a bola rolar.

Com o rompimento do contrato dos direitos de transmissão do torneio, após a Globo considerar que o jogo entre Flamengo e Boa Vista, transmitido na internet pela FlaTV, feriu cláusulas do acordo, abriu-se a possibilidade de o Fluminense mostrar a partida pela internet.

O clube tricolor poderia fazer isso baseado na Medida Provisória 984/2020, publicada pelo governo federal no dia 18 de junho e que dá o direito de transmissão ao mandante do confronto.

No entanto, horas antes da partida, uma liminar concedida pelo TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) autorizava o Flamengo a transmitir a final, o que ia contra a MP que beneficiou o time rubro-negro em outras duas oportunidades.

A liminar acabou cassada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), e o Fluminense manteve a exclusividade da transmissão. O jogo na FluTV, pelo YouTube, atingiu pico de 3,5 milhões de espectadores simultâneos, recorde para um jogo de futebol no streaming brasileiro, que antes pertencia a Flamengo x Boa Vista, com 2,2 milhões.

O JOGO

Diferente do que se costumava ver em jogos do Flamengo, o time de Jorge Jesus não começou em um ritmo acima de seu adversário. Pelo contrário.

Com maior posse de bola e apostando em lançamentos em profundidade nas costas da zaga rubro-negra, o Fluminense teve as melhores chances.

Aos 23, Gilberto veio de trás e obrigou Diego Alves a fazer importante defesa em uma cabeçada. A essa altura, o Tricolor era melhor, e o Fla produzia muito pouco. Aos 35, em contra-ataque, Egídio avançou pela esquerda e colocou na área. Nenê chutou prensado e, na sobra, Yago tirou tinta da trave rubro-negra.

O placar, entretanto, seria alterado dois minutos depois. Aproveitando rebote, Egídio colocou na área, Marcos Paulo raspou e, quando a defesa do Fla marcou Matheus Ferraz, Gilberto se antecipou e cabeceou no cantinho de Diego Alves para abrir o placar.

Na volta para a segunda etapa, o Flamengo, mais ligado, tentou equilibrar as ações. O Flu, com o peruano Fernando Pacheco na vaga de Evanílson, que sentiu desconforto na coxa, tentava os contra-ataques, com Marcos Paulo centralizado.

Aos 19, em boa trama do ataque do Fla, Gerson recebeu cruzamento de Filipe Luís e cabeceou para fora. Mas o Rubro-Negro não engatava bons momentos, muito por um Éverton Ribeiro muito mal no jogo, e também pela marcação bem encaixada do Flu.

Aos 32, entretanto, a superioridade técnica do Fla fez a diferença. Filipe Luís avançou pela esquerda e colocou na cabeça de Pedro, que bem posicionado, deixou o seu no ex-clube, empatando o placar. Dali até o final, o Flamengo teve as melhores chances, mas não conseguiu converter a superioridade física em gols. Aos 49, no último lance, Hudson ganhou na área e cabeceou firme, mas Diego Alves impediu o gol.

Na disputa por pênaltis, mais igualdade: Nenê e Gabigol marcaram. Dodi parou em Diego Alves, e Muriel pegou a cobrança de Willian Arão. Na sequência, Hudson colocou o Flu na frente e viu Léo Pereira bater para fora. Mas o goleiro do Fla defendeu chute de Michel Araújo, que ainda bateu no travessão e na linha, mas não entrou. Pedro empatou tudo de novo. No fim, Fernando Pacheco marcou o terceiro gol tricolor, e Muriel foi herói ao pegar a cobrança de Rafinha.

FLUMINENSE

Muriel; Gilberto (Michel Araújo), Nino, Matheus Ferraz, Egídio; Hudson, Dodi, Yago (Yuri); Nenê, Marcos Paulo (Caio Paulista), Evanilson (Fernando Pacheco). T.: Odair Hellmann

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luis; Arão, Gerson (Diego), Arrascaeta (Pedro), Everton Ribeiro (Michael); Bruno Henrique (Vitinho), Gabigol. T.: Jorge Jesus

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Bruno Arleu de Araújo

Gols: Gilberto, aos 37min do 1º tempo (Fluminense); Pedro, aos 33min do 2º tempo (Flamengo).