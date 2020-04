Fluminense vê grupo encorpado e mira poucos alvos no mercado após a volta

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com o retorno do calendário do futebol ainda sem uma definição mais clara, o Fluminense trabalha nos bastidores para planejar as medidas a serem executadas na volta dos campeonatos que estão paralisados devido ao coronavírus.

A cúpula de futebol do Flu já tem desenhado os ajustes que serão feitos no mercado da bola, mas está definido que os movimentos serão poucos. Além da escassez de recursos, há a convicção de que o grupo está bem servido para o restante do ano. É quase garantido que o atacante Fred seja o nome de maior impacto, embora um ou outro reforço também deva pintar no clube.

Não há pressa alguma para a execução dos negócios, mas a direção mapeia o mercado para ganhar tempo quando o cenário estiver mais bem definido. Um zagueiro também está na pauta para reforçar a equipe nas competições que restam até o fim da temporada.

Além destas chegadas, o Tricolor também vai debatendo sobre as permanências. O atacante Wellington Silva, por exemplo, terá o seu vínculo ampliado por ao menos um ano e meio.

A manutenção da equipe sub-23 é uma questão que aflige a direção, já que não existe certeza se a CBF irá manter o Brasileiro da categoria. Os jovens Caio e Zé Ricardo, ambos formados na base, estão emprestados e seriam integrados a este grupo de transição.

Ao passo que aguarda a volta e toma providências, o Flu já deu um importante passo para a organização financeira. Após conversas que contaram com as principais lideranças do elenco, o clube definiu como será feita a redução salarial durante o período da Covid-19.