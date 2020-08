Fluminense terá desfalques de Ferraz, Digão e Hudson em estreia no Brasileirão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense estreará com desfalques no Campeonato Brasileiro. O time tricolor não terá Matheus Ferraz, Digão e Hudson no jogo contra o Grêmio, no domingo (9), às 19h, na Arena.

O trio não foi relacionado por Odair Hellmann para a viagem para Porto Alegre. Tanto os zagueiros quanto o volante têm lesões musculares e não possuem condições de jogo para a primeira rodada do Brasileirão.

Além deles, claro, o lateral-direito Gilberto, negociado com o Benfica (POR), também não estará em campo.

Como substitutos, o técnico selecionou Luccas Claro, Yuri e Igor Julião. Yago também voltará ao time, na vaga de Michel Araújo, após sentir cansaço muscular antes do amistoso contra o Botafogo.

Jovens como André, Calegari e Luiz Henrique serão opções no banco, assim como Ganso, recuperado de edema na coxa, e Fred, de volta após cirurgia no olho esquerdo. Marlon, que se reapresentou nesta semana, não está relacionado.

Do outro lado, haverá desfalque de peso: Everton Cebolinha, agora ex-meia-atacante tricolor, fará companhia a Gilberto no Benfica de Jorge Jesus e já não atua pelo Grêmio. Quem também deixou o clube é o atacante André, que rescindiu seu contrato.

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. T.: Renato Portaluppi

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Yago; Nenê, Marcos Paulo e Evanílson. T.: Odair Hellmann

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h deste domingo (9)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Transmissão: SporTV (exceto RS) e Premiere