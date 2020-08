Fluminense e Botafogo ficam no empate em último teste antes do Brasileiro

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Visando pegar ritmo para o início do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana, Botafogo e Fluminense se enfrentaram neste sábado (1º), no estádio Nilton Santos em partida amistosa válida pela Taça Gerson e Didi. Depois de um primeiro tempo bem morno, o clássico carioca terminou em 1 a 1, gols de Evanilson pelo lado tricolor e de Matheus Babi pelo time alvinegro.

Agora, o foco das duas equipes é na primeira rodada do Brasileirão de 2020. Enquanto o Glorioso recebe o Bahia, no estádio NIlton Santos, às 11 horas do próximo domingo (9), o tricolor carioca atuará no sul do país diante do Grêmio, no mesmo dia, porém às 19 horas.

No sábado anterior (25), as duas equipes também se enfrentaram em uma partida amistosa. O duelo, que também aconteceu no "Engenhão", teve vitória do Fluminense pelo placar de 1 a 0, sendo o único gol marcado pelo uruguaio Michel Araújo, jogador contratado pelo clube nesta temporada e que não havia marcado ainda com a camisa tricolor.

A partida começou com bastante intensidade, com as duas equipes "abusando" das jogadas pelo lado de campo e da velocidade dos meias e dos atacantes. Nos primeiros dez minutos, a melhor chance de gol aconteceu aos cinco, quando Pedro Raul chutou na meta desprotegida do rival, já que Muriel foi driblado por Rhuan um pouco antes - o tento só não saiu porque Nino travou a bola.

Depois dos minutos iniciais bem "elétricos", o clássico perdeu em qualidade e ganhou em entrega, já que os dois times pecavam na criação de jogadas mas não deixavam de se esforçar tanto ofensivamente como no sistema defensivo. O jogo voltou a ganhar em emoção aos 45 minutos, quando novamente Pedro Raul teve chance de marcar, desta vez sendo impedido pelo goleiro Muriel, que fez bela defesa em dois tempos.

O segundo tempo não foi diferente na questão técnica, mas teve uma outra postura dos times, principalmente do Fluminense, que começou a ter mais imposição ofensiva e qualidade no passe. Como recompensa, saiu o gol tricolor aos 13 minutos, após ótima finalização de Evanílson. Minutos depois, saiu o gol de empate do Botafogo com Matheus Babi, que tinha acabado de entrar no lugar de Pedro Raul.