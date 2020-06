Fluminense e Botafogo entram com ação no STJD, que tenta acordo junto à Ferj

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) recebeu nesta sexta-feira (19) duas medidas inominadas de Fluminense e Botafogo, que pedem adiamento de seus jogos no Campeonato Carioca de 2020.

O tribunal, por meio de uma intimação, marcou uma reunião com a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para tentar um acordo entre as partes, que evitaria a apreciação e o trâmite das ações.

Os clubes entendem que estão sendo prejudicados pelo retorno imediato do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. O Estadual já recomeçou nesta quinta (18) à noite, com vitória do Flamengo sobre o Bangu, por 3 a 0, no Maracanã.

Flu e Bota são as únicas vozes dissonantes, uma vez que Fla, Vasco e os times de menor expressão do estado concordam a volta da competição. Ambos tentaram uma ação no TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro), mas tiveram seus pedidos indeferidos pelo órgão.

Tanto Fluminense como Botafogo confirmaram à reportagem que entraram com as medidas. Já o presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, em rápido contato com a reportagem ao telefone, informou sobre uma reunião, inicialmente marcada para as 17h desta sexta.

O curto tempo hábil pode adiar o encontro. Uma intimação foi expedida pela secretaria do Tribunal, mas ainda não chegou aos clubes nem à Ferj até o fechamento da reportagem.

O STJD tentará atuar como poder mediador entre a Ferj, Fluminense e Botafogo antes de deliberar sobre as ações impetradas pelos dois grandes.