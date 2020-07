Fluminense debocha de Flamengo, cita CPI das Fake News e diz se manter dentro da lei

Impeachment e jogo de poder

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em nota oficial, o Fluminense ironizou o rival Flamengo após decisão do TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) em conceder uma liminar pela transmissão compartilhada da final da Taça Rio.

O Tricolor citou a CPI das Fake News, que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, para debochar do Rubro-Negro, que afirmou, em uma nota, que o clube "se mostra preocupado" com um suposto imbróglio jurídico entre o Flu e a Rede Globo na transmissão do Campeonato Carioca. O Fluminense chamou a ideia de "mentirosa".

"O Fluminense Football Club, sensibilizado com a incomparável sensibilidade e empatia do Flamengo, esclarece que não tem qualquer problema com o Grupo Globo e que todos os brasileiros poderão assistir a partida através da FluTV. A ideia de que há qualquer imbróglio entre o Fluminense e o Grupo Globo é mentirosa e deveria compor o rol de investigações da CPI das Fake News", afirma o clube.

O Flu também questionou a legalidade da decisão do TJD-RJ, que vai contra a Medida Provisória 984, popularmente chamada de "MP do Flamengo". O clube das Laranjeiras afirmou que seguirá a lei e espera que seu rival faça o mesmo.

"Logo em seguida o Tribunal da Ferj, de forma ilegal, deu a liminar para que o Flamengo descumpra a lei. Agradecemos ao Flamengo, mas nos manteremos dentro da lei. A transmissão cabe ao Fluminense, que a fará e ficamos no aguardo pra ver se o Flamengo cumprirá o que defendeu", finalizou.