Fluminense cria programa de treinamento virtual para jogadores voltarem das férias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense comunicou que as férias do elenco profissional vão terminar nesta quinta-feira (30) e, a partir de sábado, o grupo vai "retomar os treinos e iniciar uma inter temporada virtual sob orientação da comissão técnica".

De acordo com a nota, as atividades serão virtuais até que o Tricolor "entenda que as condições de retorno sejam suficientemente seguras e até que as autoridades governamentais nos âmbitos nacional e/ou estadual, autorizem o retorno presencial de treinos e jogos com todas as garantias de saúde e jurídicas".

Uma reunião realizada na terça (28), entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as federações estaduais, colocou em pauta o retorno das atividades. A entidade máxima ouviu pedido dos clubes, endossado pelas entidades estaduais, para retorno dos treinos no próximo mês e consequentemente a volta de partidas oficiais.

A confederação afirmou que aguarda parecer das autoridades, mas prometeu apresentar protocolo base de prevenção que poderá ser adaptado a cada realidade.

Veja nota do Fluminense na íntegra:

"A partir do próximo dia 02 de maio, o elenco profissional do Fluminense irá retomar os treinos e iniciar uma inter temporada virtual sob orientação da comissão técnica (preparadores físicos, fisiologistas, médicos e demais membros do Departamento de Futebol), que montou um cronograma de atividades.

As férias dos jogadores e profissionais do Departamento de Futebol se encerram no dia 30 de abril. Neste dia e em 1º de maio, os atletas irão receber o programa de treinamentos e as orientações necessárias para participarem das atividades a partir do dia 02.

Os treinos serão retomados de forma virtual e permanecerão assim até que o Fluminense entenda que as condições de retorno sejam suficientemente seguras e até que as autoridades governamentais nos âmbitos nacional e/ou estadual, autorizem o retorno presencial de treinos e jogos com todas as garantias de saúde e jurídicas.

O Fluminense segue e continuará seguindo as regras de saúde emanadas pelos órgãos competentes e aguardando essas definições pois tem o claro objetivo de preservar a saúde de seus atletas e demais funcionários.

O departamento médico do Fluminense criou seu próprio protocolo médico de saúde que será implantado quando as atividades presenciais forem retomadas, incluindo testes de atletas e funcionários, além das medidas previstas nos protocolos de saúde sugeridos pelas entidades de administração do Desporto (FERJ e CBF)".