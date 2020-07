Flamengo reforça ideia de técnico estrangeiro e mira Leonardo Jardim e Ramírez

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Jorge Jesus, o Flamengo prepara uma ação rápida para substituir o português e trabalha em torno de dois nomes: o português Leonardo Jardim e o espanhol Miguel Ángel Ramírez.

A direção avalia os prós e os contras, se aprofunda nos conceitos de jogo de cada um e espera chegar a uma solução o quanto antes. Pesa a favor de Jardim a experiência na Europa, especialmente no Monaco semifinalista da Liga dos Campeões de 2017. Demitido do clube francês em 2019, ele está desempregado. Essa vivência no futebol europeu é muito valorizada pelos dirigentes.

Ramírez é visto também com bons olhos e dirige o Independiente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana. A equipe equatoriana foi derrotada pelo próprio Flamengo na final da Recopa e está no grupo rubro-negro na Libertadores.

A seu favor, ele ganha pontos por conhecer todo o cenário das competições continentais e já saber como a maioria dos rivais atua. Por outro lado, a juventude do profissional (35 anos) é posta em xeque. Em um grupo recheado de astros e jogadores consagrados, há dúvida se ele teria capacidade de domar o vestiário.

Os dois reforçam a ideia do Fla de contratar um estrangeiro após a ida de Jesus para o Benfica. Sem opções atraentes no mercado interno, a saída foi olhar para fora. Marcos Braz, vice de futebol do clube, disse que não há preconceito contra os treinadores brasileiros, mas a falta de alternativas fez o clube mirar no mercado internacional.

"Até pela relação que temos com o Jorge, ninguém iria mexer uma peça no tabuleiro, analisar técnico, antes de um comunicado oficial dele. Não quer dizer que a gente não esteja atento ao mercado. Temos bom conhecimento. Agora, com calma e tranquilidade, a partir de domingo vamos começar a ver o melhor para o Flamengo para a continuação de ano", afirmou Braz.

Outros nomes do cenário europeu foram oferecidos ao Rubro-negro: Marco Silva, ex-Watford e Everton (ambos da Inglaterra) e Solari, ex-Real Madrid. Este último não aparece tão cotado na lista e atualmente é um auxiliar do time de Zidane. Há uma disputa entre empresários por indicações ao time rubro-negro. O clube é visto como uma possibilidade de se projetar novamente para o Velho Continente.