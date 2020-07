Flamengo vence Fluminense no primeiro jogo da decisão do estadual

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gols de Pedro e Michael, o Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (12), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.

O atacante Pedro, ex-Fluminense, abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes na entrada da área tricolor, Diego serviu o centroavante, que bateu colocado para marcar.

O Fluminense chegou ao empate aos 15 do segundo tempo, com Evanilson. Depois de rápido contra-ataque, o atacante invadiu na área e, na saída de Diego Alves, finalizou para deixar tudo igual.

Após o empate tricolor, o técnico rubro-negro Jorge Jesus fez três mudanças ao mesmo tempo. Colocou Michael, Gerson e Éverton Ribeiro nos lugares de Arrascaeta, Vitinho e Diego. Michael, com assistência de Gabigol, que ganhou na corrida de Egídio, fez o gol da vitória, aos 28 minutos da etapa final.

No último minuto de jogo, Gabigol foi expulso e está fora do próximo confronto. Ele seria substituído já no fim da partida pelo zagueiro Léo Pereira, mas demorou para sair e recebeu o segundo cartão amarelo.

A partida foi transmitida somente pela FluTV, a TV oficial do Fluminense, e desta vez o narrador não ignorou o nome dos atletas do time rubro-negro, ao contrário do que fez na maior parte na decisão da Taça Rio na última quarta-feira (8).

Na ocasião, o narrador Anderson Cardoso passou a citar o nome de jogadores do Flamengo de maneira esporádica somente na etapa final. Ex-Fluminense, Pedro, por exemplo, não foi identificado ao fazer o gol do rival no jogo do meio de semana. Na partida deste domingo, o narrador registrou o lance com um sóbrio "gol do Flamengo".

A transmissão do jogo da final teve um pico de audiência de 3,2 milhões de usuários conectados simultaneamente no canal do Fluminense, no Youtube, neste domingo.

Este número não supera o da decisão da Taça Rio com picos de cerca de 3,6 milhões de acessos simultâneos, foi a live mais vista da história da internet no Brasil, superando recorde de um show da cantora Marília Mendonça.

O SBT transmitirá o segundo jogo da final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, entre Flamengo e Fluminense, na próxima quarta-feira (15), às 21h.

De acordo com a Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os clubes mandantes ganharam o direito de negociar com quem quisessem a transmissão de suas partidas.

O Flamengo, como não foi o mandante desta partida, transmitiu pela FlaTV apenas imagens da cabine do Maracanã, sem mostrar o gramado.

Após a publicação da MP, no dia 18 de junho, o Flamengo foi o primeiro a transmitir jogo pelo Youtube - a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista no dia 1º de julho.

No dia seguinte, a Globo, que tinha contrato com os outros 11 participantes do estadual e com a própria Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), rescindiu o contrato de exibição do torneio.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 2 FLAMENGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 12 de julho de 2020 (domingo), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Matheus Ferraz, Marcos Paulo, Gilberto (Fluminense); Rodrigo Caio, Gabigol, Vitinho, Gerson (Flamengo)

Gols: Pedro (FLA), aos 28 minutos do primeiro tempo; Evanilson (FLU), aos 15', e Michael (FLA), aos 27 minutos do segundo tempo

FLUMINENSE:

Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão, Egídio; Hudson, Dodi (Michel Araújo) e Yago Felipe (Yuri); Nenê (Miguel), Marcos Paulo (Caio Paulista) e Evanilson (Fernando Pacheco). Técnico: Odair Hellmann

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Everton Ribeiro), Arrascaeta (Michael), Vitinho (Gerson); Gabigol e Pedro (Pedro Rocha). Técnico: Jorge Jesus.